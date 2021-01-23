Набор только по конкурсу: в школах Челябинска появятся советники по воспитательной работе

Рассказываем, чем займутся новые специалисты

В 440 школах Челябинской области появится должность советника по работе с детскими объединениями. Уже к апрелю они приступят к работе. А пока объявлен конкурс специалистов. Отбором кандидатов ведут министерство просвещения России и Российское движение школьников (РДШ).

«Школа становится драйвером развития воспитательных программ. Конечно, в этом процессе нужна крепкая кадровая поддержка. Мы разворачиваем масштабные программы подготовки и повышения квалификации учителей, увеличиваем наборы на курсы вожатых и развиваем конкурсную поддержку. Мы надеемся на активных, талантливых, инициативных участников со всей страны», — прокомментировал ситуацию министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Пилотный запуск программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» проходит в десяти регионах страны. Открытый конкурс на вакансии советников называется «Навигаторы детства». Кандидат должен обладать опытом вожатской деятельности, участвовать в реализации проектов РДШ, иметь лидерские качества и педагогический опыт.

Ранее сообщалось, что каждый советник получит надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

Между тем в Челябинской области началась тестовая запись в первые классы. В этом году изменились сроки подачи заявлений в школу. И появились новые льготники: братья и сестры из одной семьи. Из-за них в отдельных школах могут изменить список домов, относящихся к учебному заведению «по прописке». И еще одно нововведение — подавать заяление в первый класс впервые можно «Почтой России».

