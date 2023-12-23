Почти половина жителей Челябинска считает свой автомобиль «членом семьи»

Трепетное отношение к машине пропадает уже после пяти царапин

47% автомобилистов в Челябинске считают свою машину «членом семьи», и любой дефект для половины из них — настоящий стресс. Однако трепетное отношение к авто у большинства пропадает уже спустя два года после эксплуатации, еще у некоторых — год спустя или после появления нескольких царапин. Это выяснили эксперты «Группы Ренессанс страхование» и сервиса по проверке и подбору машин «Автокод».

Так, спустя год с момента покупки авто почти каждый четвертый автолюбитель перестает обращать внимание на незначительные поломки или царапины. 15% из них уверены, что пора начать экономить на обслуживании машины, но большая часть автовладельцев продолжает заботиться о внешнем виде своего авто. Около 15% опрошенных считает, что закрывать глаза на царапины и сколы можно лет через пять.

Если же что-то случается с машиной в течение первого года ее эксплуатации, около 25% опрошенных начинают паниковать. Для 41% из числа таких людей появление любого дефекта — это серьезные траты, для 40% — потеря независимости в передвижении по городу. А каждый третий опасается, что поломка машины нарушит его планы.

Способы успокоиться у всех разные: 36% перестать паниковать помогает общение со специалистом, 25% — осознание, что сломать машину не так просто, а 25% достаточно увидеть на авто пять и более царапин.

Однако эксперты советуют продолжать следить за состоянием и внешним видом машины, ведь так проще будет продать ее, когда захочется приобрести новую.

«Ухоженность автомобиля — немаловажный фактор при его продаже, так как его ликвидность исчисляется в том числе его состоянием — как техническим, так и визуальным. Именно поэтому важно вовремя проходить техническое и дилерское обслуживание для новых авто, ведь это не только „цена“ вашей машины, но и ее безопасность», — сказал эксперт «Автокода» Игорь Шагапов.