Почти половина челябинцев готовы отказаться от продукции покидающих российский рынок компаний

Такие результаты показал соцопрос в регионе

Сервис «SuperJob» провел опрос, чтобы понять, сколько южноуральцев готовы полностью или частично отказаться от покупки товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения специальной военной операции на Украине, даже если эти компании вернутся.

Выяснилось, что почти каждый четвертый челябинец (23%) решил полностью отказаться от продукции компаний, которые в последнее время закрыли бизнес, даже если они вернутся на рынок. Респонденты аргументировали это обилием китайских аналогов западных брендов, а также необходимостью развивать собственное производство. Некоторые подчеркнули, что вообще были бы против возвращения ушедших с рынка компаний.

Еще 25% горожан сообщили, что будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров, в числе которых чаще всего называли иностранные автомобили и электронику. Таким образом, 48% челябинцев полностью или частично готовы отказаться от продукции покидающих российский рынок компаний.

Решение брендов об уходе не повлияет на отношение трети челябинцев (33%) к продукции этих компаний. Респонденты аргументировали это тем, что на рынке цена и качество товара важнее, чем политические заявления руководства компаний. Затруднились определить свою позицию 19% опрошенных.



Сервис также провел возрастной срез опрашиваемых. О готовности продолжить покупать товары ушедших с рынка западных производителей в случае их возвращения сообщил каждый второй респондент в городе моложе 34 лет (56%). При этом тех, кто полностью или частично откажется от продукции упомянутых производителей, больше среди челябинцев старше 45 лет (53%). Мужчины планируют игнорировать вернувшиеся бренды чаще, чем женщины (55% и 42% соответственно).