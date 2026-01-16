Почти на 6 часов задерживается прибытие в Челябинск самолета из Ханты-Мансийска

На такое же время перенесли вылет из южноуральской столицы

Прибытие в Челябинск самолета из Ханты-Мансийска задерживается почти на шесть часов. На такое же время перенесли вылет из столицы Южного Урала. Информация опубликована на онлайн-табло челябинского аэропорта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Рейс 7R 897 из ХМАО должен был прилететь на Южный Урал в 13:55, но прибытие перенесли на 19:40. Авиакомпания «РусЛайн» скорректировала и обратный путь. Вместо вылета из Челябинска в 14:40 авиалайнер Bombardier отправится в 20:25.

Прямое авиасообщение между городами открыли в ноябре 2025 года. Полеты совершаются на 50‑местных Bombardier CRJ100/200 по пятницам.