В Озерском городском округе к отоплению на данный момент подключено 95% жилых домов. Об этом сообщил глава Озерского ГО Сергей Гергенрейдер в своем телеграм-канале.
Также мэр Озерска рассказал, что он вместе с представителями управляющих компаний, РИР и ММПКХ проработали адреса, где отопление до сих пор отсутствует.
«Причины разные: где-то идет ремонт на наружных сетях, в некоторых домах проходит капитальный ремонт, а бывает, что жильцы поменяли замки и не передали ключи от подвала, где находится тепловой узел, управляющей компании. Все случаи разбираются индивидуально, ни один житель не останется без внимания», — сообщил Сергей Гергенрейдер.
В данный момент сотрудники управляющих компаний продолжают отладку всех процессов, в том числе устраняют воздушные пробки в батареях. Также жителей города призывают обращаться в диспетчерскую службу их управляющих компаний, если в их домах отопление еще не дали.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 1 октября отопление в жилых домах начали подключать в Челябинске и Магнитогорске.
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