Почти май: в Челябинской области обещают +11°C и слабый ветер 14 марта

Слабый дождь местами может пройти только утром

Сегодня, 14 марта, в Челябинской области будет пасмурно, но без существенных осадков. Местами синоптики обещают небольшой плюс, а где-то градусники покажут выше +10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске достигнет +9°C. Преимущественно облачно, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, слабый.

Градусники в Магнитогорске и Пласте покажут +7°C. Облачно с прояснениями, к вечеру небо затянется, но обойдется без дождя. Ветер юго-западного направления, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +6°C. Пасмурно. Ветер западный, слабый.

В Златоусте, Нязепетровске и Бакале будет около +4°C. Облачно и маловетрено.

Воздух в Карталах прогреется до +8°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления, до 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +6 до +11°C, в низинах будет от +1 до +6°C. Облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

Примечательно, что средняя температура марта в регионе варьируется в пределах от −7 до −9°C. Выше +10°C столбики термометров обычно поднимаются в мае.