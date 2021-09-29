Почти каждый десятый россиянин проводит «бархатный сезон» на море

Больше половины жителей РФ остались дома и надеются на приход «бабьего лета»

Больше половины россиян проводят начало осени дома и надеются на приход «бабьего лета». Почти каждый десятый житель РФ отправился к морю, причем отдых они проводят как на российских, так и зарубежных курортах. При этом 17% граждан не интересует так называемый бархатный сезон, и они уже ждут новогодние праздники. Соответствующие результаты получили исследователи сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

59% россиян признались, что проводят «бархатный сезон» дома и надеются, что тепло еще вернется в их регион. 7% респондентов не стали ждать «бабье лето» и отправились греться на юг России. Еще 6% отправились на море за границу, столько же уехали в путешествие, но не на море. 5% россиян повезло больше: по их словам, они живут в теплом регионе и наслаждаются солнцем дома. Еще 17% опрошенных признались, что «бархатный сезон» их не интересует, и они они ждут новогодние праздники, чтобы как следует отдохнуть.

«В топ-20 стран, куда чаще всего берут билеты на „бархатный сезон“, входят страны ближнего зарубежья, на первых позициях Армения, Узбекистан и Киргизия. Далее по спросу идет Турция. Также из курортных направлений в топ-20 входят Греция, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Египет, Черногория. Среди внутренних авианаправлений наиболее востребована Москва, в столицу оформляется примерно каждый пятый билет на сентябрь-октябрь. На втором месте по популярности Сочи, замыкает тройку востребованных авианаправлений Санкт-Петербург. Кроме того, в топ-20 популярных авианаправлений на сентябрь-октябрь входят Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань, Тюмень, Сургут, Красноярск и Мурманск. То есть востребованы не только теплые направления»,— уточняют исследователи сервиса Туту.ру.

Кстати, как сообщают аналитики, в сентябре спрос на перелеты по России у самостоятельных путешественников снизился на 5% по сравнению с августом 2021 года, несмотря на то, что средний чек в сентябре составил 6,3 — 6,6 тысячи рублей в одну сторону, тогда как в августе приобрести билет можно было в среднем за 8,3 тысячи рублей. А число бронирований билетов за рубеж в сентябре выросло на 13%. Вероятно, это связано с возобновлением авиасообщения между многими странами.

Исследование проводилось среди 1767 человек.