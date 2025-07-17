Почти две тысячи пап сидят в декрете в Челябинской области

Все мужчины оформили отпуск по уходу за ребенком до полутора лет

В Челябинской области 1954 отца ушли в декрет вместо жен и получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сообщает пресс-служба регионального Отделения Социального фонда России.

Размер выплаты составляет 40% от среднего заработка мужчины за предшествующие декрету два года. Если мужчина в течение этих лет уже находился в декрете, он имеет право выбрать для расчета другие годы, если это позволит повысить пособие.

Чтобы получить пособие, отцу необходимо подать работодателю два заявления:

— о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет;

— о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

«Отделение СФР по Челябинской области назначает и выплачивает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в течение 10 рабочих дней со дня предоставления работодателем необходимых сведений и документов. Выплата пособия в последующие месяцы осуществляется не позднее 8‑го числа каждого месяца за предыдущий»,— рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если отец ухаживает за двумя и более детьми младше полутора лет, пособие назначают на каждого ребенка отдельно. При этом общая выплата не может быть меньше двух минимальных размеров пособия и не должна превышать средний заработок отца.

С 1 февраля 2025 года минимальный размер пособия по уходу за ребенком в Челябинской области с учетом районного коэффициента составляет 11 619 рублей, а максимальный — 68 995 рублей.

Если мужчина трудится у нескольких работодателей, пособие назначают только по одному месту работы.

Отцы — индивидуальные предприниматели имеют право на пособие в минимальном размере, но при условии, что в предыдущем году они отчисляли добровольные страховые взносы. Безработные могут претендовать на выплату, если не получают пособие по безработице или единое пособие.

Декретный отпуск включается в стаж отца. За год ухода за первым ребенком начисляют 1,8 коэффициента, за вторым — 3,6 коэффициента, а за третьим и далее — 5,4 коэффициента. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и коэффициенты назначают пропорционально.