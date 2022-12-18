Почти две тысячи дорожных рабочих вывели на уборку улиц после снегопада в Челябинске

Осадки не прекратятся в течение суток

После ночного снегопада в Челябинске 18 декабря город от осадков очищают 290 единиц спецтехники и 1854 дорожных рабочих и дворников. В пресс-службе мэрии рассказали, какие работы выполняются в городе.

«Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, дворовых территорий, остановок общественного транспорта от снега и наледи. Выполняются работы по вывозу снега»,— уточнили в городской администрации.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения и не мешать работе снегоуборочной техники.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», снег сегодня в Челябинске будет идти до вечера. В ночь на понедельник в городе обещают дождь. По предварительным данным, осадки закончатся к вечеру понедельника.