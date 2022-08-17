Почти две тонны мусора собрали волонтеры в лесу вблизи озера Тургояк

На масштабный субботник вышли сто добровольцев

В Челябинской области ликвидировали незаконную свалку объемом 25 кубометров в районе озера Тургояк. В рамках экологической акции волонтеры собрали 982 кг строительного мусора, 508 кг пластика, 310 кг стекла и 193 кг металла. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

В уборке берегов водоема приняли участие более ста человек. Собранные отходы вывезли на предприятия по сортировке.

«Из отходов выберут все фракции, которые можно будет переработать в новые полезные вещи и материалы. Все остальное будет направлено на захоронение», — прокомментировали в пресс-службе ЦКС.

Напомним, в минувшие выходные активисты и общественники навели порядок на прибрежной территории озера Увильды вблизи поселка Рипус. Участники экологической акции собрали более 200 мешков мусора.