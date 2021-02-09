Почти два миллиона тонн зерна планируют собрать в этом году аграрии Челябинской области

В регионе началась активная подготовка к посевной кампании

Челябинская область начала активную подготовку к посевной кампании: техника готова в среднем на 66%, закупаются недостающие семена, приобретается топливо. На данный момент основная задача аграриев — накопить и сохранить влагу, поскольку, как отмечает первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, запасов влаги в почве с осени осталось в полтора раза меньше средних многолетних значений.

«Особенно мало влаги в почве традиционно на юге региона — в Кизильском, Агаповском, Карталинском, Брединском, Октябрьском районах. В то же время зимой практически во всех районах Южного Урала осадков выпало заметно больше нормы и нужно своевременно провести весенние агротехнологические работы, чтобы влага осталась на полях»,— сказал Александр Завалищин.

Зато в этом году аграрии подойдут к яровому севу с хорошим агрофоном: с осени прошлого года подготовлено 863 тысячи гектаров зяби и паров, и это на 10% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в 2021 году планируется добавить площадь пашни на 25 тысяч гектаров и увеличить площадь посева масличных культур на 33 тысячи гектаров.

«За последние четыре года введено в обработку 130 тысяч гектаров ранее неиспользуемой пашни. В текущем году увеличится, по прогнозу, площадь посева масличных культур — до 232 тысяч гектаров (рост на 33 тысячи), а также овощей открытого грунта и картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Семенами на посевную агрохозяйства обеспечены на 98%, объем семенного фонда к началу ярового сева достигнет 258 тысяч тонн»,— добавил первый замминистра регионального Министерства сельского хозяйства.

Но не только площадь пашни увеличилась за последние 4 года: за это время аграрии приобрели 3 200 единиц различной сельскохозяйственной техники, и на сегодняшний день в наличии у специалистов имеется 9 180 тракторов, в числе которых 3 500 пахотных.

Если сохранить влагу удастся и площадь посева увеличится, то в этом году планируется собрать 1 миллион 800 тысяч тонн зерна, 150 тысяч тонн масличных культур, 100 тысяч тонн картофеля и более 35 тысяч тонн овощей открытого грунта.