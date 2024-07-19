Почти до 6 млрд рублей выросли долги предприятий за ТЭР в Челябинской области

Как идет подготовка к отопительному сезону в территориях-должниках

Долги муниципалитетов за теплоэнергетические ресурсы (ТЭР) в Челябинской области превысили 5,9 миллиарда рублей, сообщили в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

Среди основных территорий-должников за ТЭР — Златоуст, Миасс, Верхний Уфалей, Копейск, Озерск, Челябинск, а также Саткинский и Катав-Ивановский районы.

«По информации основных поставщиков энергоресурсов, задолженность предприятий коммунального комплекса по состоянию на 28 июня за потребленные ТЭР составила 5903 миллиона рублей, или около 5,6 периода среднемесячных начислений», — рассказали в Минстрое.

Больше всего коммунальные предприятия должны за поставленный газ — 3350 миллионов рублей.

«Причем за год задолженность МУПов возросла на 300 миллионов», — отмечают в компании «Новатэк».

За электричество муниципальные унитарные предприятия региона должны почти два миллиарда рублей (1958 миллионов). За долги «Уралэнергосбыт» уже прекратил поставку электроэнергии на ряд теплоснабжающих организаций.

Как пояснили в Минстрое, главы территорий в срок до 1 сентября 2024 года должны обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счет средств местных бюджетов и муниципальных предприятий за ТЭР, а в срок до 15 августа — завершить выполнение всех мероприятий по подготовке к новому отопительному периоду.

Всеми городами и районами региона разработаны планы мероприятий по сокращению задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, кроме того, реализуются технические мероприятия, направленные на оптимизацию работы систем теплоснабжения и сокращение сверхнормативных расходов, ведется мониторинг и анализа задолженности предприятий и организаций.

Вопрос находится на постоянном контроле областного штаба по тепло- и электроснабжению, в составе которого представители Минтарифа, Минстроя, Заксобрания, главы муниципальных образований, руководители энергоснабжающих организаций и предприятий ЖКХ региона, представители прокуратуры.

Добавим, долг населения Челябинской области за ЖКУ превышает 20 миллиардов рублей. Основными причинами высокого уровня задолженности в Минстрое называют несоблюдение потребителями платежной дисциплины и низкий уровень взыскания задолженности за прошлые периоды в судебном порядке.