Почти до −40 градусов упадет температура в Челябинской области в ночь на 21 февраля

Арктический циклон продолжает определять погоду на Южном Урале

В среду, 21 февраля, в Челябинской области сохранятся аномальные морозы: ночью почти до −40 градусов, днем ниже −20 градусов. День ожидается морозный и со слабым ветром, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

В Челябинске этой ночью столбики термометров могут опуститься до −28°C, днем температура воздуха установится в пределах от −16 до −19°C. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске отметка на градуснике будет варьироваться от −15 до −20°C. Ясно. Ветер северо-западный до 1,6 метра в секунду.

В Сатке будет солнечно и −15°C. Ветер северо-западного направления до 1,1 метра в секунду.

Температура воздуха в Миассе составит от −13 до −18°C. Синоптики прогнозируют ясное небо. Ветер южный 1,5 метра в секунду.

В Южноуральске столбики термометров в дневные часы поднимутся до −18...−21 градуса. Облачно с прояснениями. Ветер преимущественно южного направления до 1,8 метра в секунду.

В целом в регионе в ночные часы похолодает до −27…−32 градусов, в низинах обещают до −37°C, в горах — до −23°C. Днем температура воздуха достигнет −13…−18 градусов, в низинах по-прежнему сохранятся низкие значения — до −23°C, в горных районах температура будет значительно выше — около −8°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.