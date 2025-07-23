Почти 950 жилых домов останутся без горячей воды в Челябинске на две недели

Стартует пятый этап опрессовок

С 29 июля в пяти районах Челябинска стартует пятый этап гидравлических испытаний. Без горячей воды на две недели останутся 947 многоквартирных домов, 55 детских садов, 45 школ и других учебных заведений, а также 40 больниц, сообщили в пресс-службе администрации города.

Смотрите, попадает ли ваш адрес под отключение:

Центральный район;

Советский район;

Ленинский район;

Калининский район;

Тракторозаводский район.

Гидравлические испытания пятого этапа должны быть завершены 12 августа. Если все в порядке, горячую воду могут дать раньше. Если же во время испытаний будут обнаружены повреждения, срок отключения воды могут продлить. Об этом потребителей проинформируют.

Частные котельные проводят испытания по особому графику. Он размещен здесь.

Накануне на аппаратном совещании в мэрии сообщили, что на сегодняшний день без горячей воды после третьего и четвертого этапов опрессовок остаются около 1400 домов. Подготовка сетей к отопительному сезону находится на контроле администрации.