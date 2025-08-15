По поручению губернатора Алексея Текслера южноуральские пенсионеры начали получать эти выплаты уже в августе. На сегодняшний день помощь была направлена 828 174 гражданам общей суммой 662,5 миллиона рублей, сообщает министерство социальных отношений региона.
В целом единовременные выплаты получат более 845 тысяч южноуральцев, которые на 1 октября 2025 года достигнут возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получают пенсию, независимо от ее вида.
Важно отметить, что для получения выплат обращаться никуда не нужно. Средства можно будет получить так же, как и пенсию: на почте или на счет, открытый в кредитной организации.
Кроме того, пенсионеры, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, получат свои выплаты после 1 октября.