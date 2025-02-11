Почти 900 челябинцев бесплатно проверили родинки за один день

Чуть более 100 человек отправили на допобследование с подозрением на онкологию

В минувшую субботу в больницах Челябинска прошла акция по бесплатной проверке родинок. В медучреждения пришли 827 человек. После детального осмотра родинок и других пигментных пятен на коже врачи отправили на допобследование с подозрением на онкологию 102 человека, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Врачи отмечают, что регулярное прохождение осмотра позволяет отслеживать любые изменения, будь то увеличение или потемнение родинок или появление новых, а также выявить онкологию на ранней стадии и начать лечение.

«При проведении обследования важно учитывать, насколько пигментное образование отличается от остальных. Выявление „гадкого утенка“ среди родинок является причиной его более детального осмотра»,— поделилась заведующая Центром здоровья горбольницы № 2 Челябинска Дарья Мулюкова.

В региональном Минздраве напомнили, что в Челябинской области ежегодно фиксируют более 19 тысяч больных раком, из которых почти 60% случаев выявляют на ранних стадиях.

К слову, в 2024 году в регионе самым распространенным видом онкологии стал рак предстательной железы. На втором месте — рак кишечника.