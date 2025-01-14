Почти 90 жилых домов и зданий останутся без воды в Челябинске на весь день

Публикуем список адресов

В среду, 15 января, в Челябинске в Курчатовском и Калининском районах отключат воду для модернизации системы пожаротушения и установки новых пожарных гидрантов. Без ресурса на весь день останутся жители более чем 60 домов, воды также не будет более чем в 20 административных зданиях, сообщили в пресс-службе администрации города.

С 09:30 до 18:00 воды не будет в жилых домах, расположенных по следующим адресам:

улица Каслинская, 1к1, 1к2, 3, 3а, 3а/1, 5, 5в, 5к1, 5к2, 5к3, 5стр1, 22, 24, 26, 28, 30;

улица Кожзаводская, 2а, 2а/1, 2б, 4, 9б, 10а, 10а/1, 16, 20, 54, 54а, 54б, 54/1, 54б/2, 78, 96а, 96а/1, 96а/2, 96 стр. 1, 96 стр. 5, 96 к1, 96 к2, 100, 100/1, 106, 108, 108а, 108а/1, 108а/2, 128б;



Комсомольский проспект, 3, 3а, 3б, 3в;

улица Островского, 2, 8, 10, 11;

Свердловский проспект, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25.

Под отключение попадут административные здания по адресам:

улица Каслинская, 18, 24а, 26а;

Комсомольский проспект, 5, 7;

улица Островского, 6, 15;

Свердловский проспект, 7а, 7б, 7а к1, 7а к2, 7а к3;

Свердловский тракт, 1а, 1а/2, 7а, 7а/3, 7б, 9, 11, 11в, 15, 15а, 15б, 24.

Не будет воды и в детском саду, расположенном на Каслинской, 28а.

Жителей просят сделать необходимый запас воды.