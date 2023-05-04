Почти 86% челябинских родителей поддержало возвращение НВП в школах — РАНХиГС

Старый-новый предмет может появиться в программе с нового учебного года

Возвращение начальной военной подготовки в школьную программу полностью поддержали более 65% челябинских родителей, еще 21% не возражают против такого предмета. Таковы результаты социологического исследования, которые сегодня, 4 мая, опубликовал челябинский филиал РАНХиГС.

Специалисты опросили 400 горожан, у кого есть дети школьного возраста. Из них только 9% высказались против того, чтобы ребятня изучала азы военной науки. Остальные либо «за», либо (около 5%) не определись со своим отношением к инициативе.

Напомним, что Минпросвещения РФ планирует с нового учебного года ввести в школьную программу уроки начальной военной подготовки (НВП). На изучение предмета планируют отвести 140 часов в 10—11 классах.

Социологи РАНХиГС отмечают, что чаще других за возвращение НВП высказывались родители в возрасте старше 35 лет, которые оценивают уровень своей материальной обеспеченности как низкий.

Об отношении к НВП авторы исследования спрашивали челябинцев в контексте других аспектов, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием детей. Отмечается, что сторонники нововведения чаще других затрудняются с ответами на вопросы по теме. Также среди них много тех, кто считает патриотическое воспитание детей прерогативой школы, а не родителей.