Почти 800 тысяч деревьев в память о погибших фронтовиках посадили в Челябинской области

В регионе подвели итоги международной акции «Сад памяти»

Участники международной акции «Сад памяти» посадили в Челябинской области 797 тыс. деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 24 июня, сообщило правительство Челябинской области.

Как уже писало ИА «Первое областное», акция «Сад памяти» проходила в России и за ее пределами уже в третий раз. Ее цель — посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

В этом году на Южном Урале в акции приняли участие почти 2 тысячи человек, в том числе 224 волонтера. На территории лесного фонда, а также в Челябинске, Магнитогорске и Миассе проведено 74 мероприятия по высадке деревьев хвойных и лиственных пород.

«С каждым годом все больше желающих принять участие в акции и внести свой вклад в создание живого памятника погибшим героям. Мы, безусловно, продолжим эту традицию», — отметил заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Напомним, что акция «Сад памяти — 2022» в Челябинской области стартовала 28 апреля на территории Джабыкского участкового лесничества, на месте крупного природного пожара 2021 года.