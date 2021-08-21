Почти 800 студентов из УрФО вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой ход»

В третьем этапе участие примут десять тысяч студентов

791 студент из регионов Уральского федерального округа вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой ход», преодолев второй этап. Всего в полуфинал вышли десять тысяч российских студентов, сообщают в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Конкурс предусматривает четыре этапа. На первых двух студенты проходили тесты, образовательные курсы, решали квесты и выбирали направления и форматы работы. Их оценивали руководители таких компаний, как Норникель, Росатом, РЖД и многих других. На третьем этапе конкурса, или в полуфинале, участники станут частью большой ролевой игры, где им необходимо будет проявить все свои способности и знания, полученные в ходе конкурса «Твой ход».

«Призы третьего этапа — это приглашения на стажировки в крупные компании страны и на международные отраслевые форумы, экскурсии по предприятиям и обучение в престижных корпоративных школах»,— отмечают в ведомстве.

В финале конкурса, который пройдет в ноябре в Сочи, победители получат премии в размере миллиона рублей, а также дополнительные гранты в размере 2,5 миллиона рублей на развитие факультета или вуза.

Кстати, участники, которые не смогли выйти в полуфинал, могут остаться в системе конкурса и продолжить участвовать в розыгрышах и образовательных программах.

Напомним, Всероссийский конкурс «Твой ход», являющийся одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», — это конкурс для студентов, который дает возможность попробовать свои силы в новой специальности. Участники учатся создавать и развивать проекты, постигают тонкости командной работы и сражаются за ценные призы.