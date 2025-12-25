Почти 700 человек продолжают чистить Челябинск после снегопада

Также на улицы города выведено более 300 единиц техники

Почти 700 человек и более 300 единиц техники продолжают чистить Челябинск после снегопада, прошедшего накануне, сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, районные администрации сегодня вывели на уборку территорий 91 единицу техники и 218 рабочих.

В круглосуточном режиме работают 70 тракторов, которые приобрели для Челябинска по поручению губернатора Алексея Текслера, а также техника привлеченных подрядчиков.

Расчищаются межквартальные дороги, пути к социальным учреждениям, проезды к контейнерным площадкам.

Дорожные подрядчики вывели на уборку улиц Челябинска 224 единицы техники и 472 дорожных рабочих.