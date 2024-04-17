Почти 70% жителей Челябинской области собираются принять участие в субботниках

Более 80% южноуральцев уверены, что весенняя уборка необходима

Общеобластные субботники на Южном Урале в этом году проходят с 15 апреля по 3 мая. Принять в них участие призывают и жителей региона. Но, как выяснилось в ходе опроса, не все южноуральцы готовы надеть перчатки и, вооружившись граблями, приводить в порядок свою малую родину. Результаты опроса опубликовал Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

Социологи спросили респондентов, нужны ли субботники и должны ли в них участвовать обычные граждане? 83% опрошенных ответили положительно, 15,3% респондентов заявили, что субботники не нужны, поскольку убирать мусор — работа коммунальных служб.

«О необходимости субботников чаще говорят жители сельских районов, женщины, работники бюджетной сферы, женщины в декрете, южноуральцы с высокими доходами. О том, что субботники не нужны, чаще заявляют жители Магнитогорска и мужчины», — уточнили в ЦОМ.

Также социологи выяснили, что 68,9% жителей Челябинской области собираются принять участие в субботнике. Это в основном жители малых городов и сельских районов, женщины среднего и старшего возраста, работники бюджетной сферы. 5% уже участвовали в уборке. При этом 22,5% респондентов ответили, что не планируют участвовать в субботниках. Это в основном молодые мужчины из Челябинска и Магнитогорска.

Председатель Российского экологического общества, руководитель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов подчеркнул, что субботники — это реальный инструмент избавиться от мусора, и вообще, наведение порядка после зимы — это культурная традиция еще со времен СССР.

«Другое дело, что мешки с мусором не должны быть критерием оценки эффективности. И иногда на местах возникают перегибы, когда одну и ту же территорию на протяжении года могут расчищать от бытовых отходов бесконечно. А потом еще в соцсетях и других медиа хвалиться „достижениями“. Это ложная конструкция, которая ведет наших людей, в частности молодежь, к неправильному пониманию экологической политики. Я сторонник интеллектуальной экологии — сегодня надо не просто убирать мусор, а сделать так, чтобы его не было. Не будет мусора — не будет бесконечных мусорных субботников», — прокомментировал Рашид Исмаилов.

Исследование проводилось в период с 4 по 7 апреля 2024 года. Участие в нем приняли 1000 жителей Челябинской области.