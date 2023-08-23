Почти 70 малых населенных пунктов Челябинской области обеспечат сотовой связью

Покрытие региона сетями обсудили в Заксобрании

До конца года сотовая связь появится еще в 68 населенных пунктах Челябинской области. Доступ всех жителей к сети и устранение «цифрового неравенства» обсудили члены комитета Заксобрания по промышленной политике.

Обеспеченность населения связью и доступом к интернету в области увеличивается, несмотря на нехватку телекоммуникационного оборудования. Об этом заявил региональный министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов.

Проблемы возникают в труднодоступной местности и малочисленных населенных пунктах с населением менее тысячи человек. В этом направлении работают и областные, и федеральные программы.

По региональной программе из областного бюджета каждый год выделяют деньги операторам на строительство новых вышек. Эти выплаты компенсируют расходы компаний. В этом году предусмотрено 10 млн рублей. Всего за 5,5 года операторам возместили затраты на развитие сетей в 123 населенных пунктах.

По федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» в области строят сети связи и базовые станции в деревнях и поселках с населением от 100 до 500 человек. В этом году связь появится в 68 таких населенных пунктах.

«Несмотря на санкции и сложности с приобретением оборудования, продолжается строительство базовых станций. Сейчас идет голосование за выбор населенных пунктов в план строительства на 2024 год», — отметил зампредседателя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов.

Также на комитете обсудили покрытие связью федеральных и региональных трасс. Владимир Перезолов отметил, что уже есть поручение главы региона Алексея Текслера проработать этот вопрос на одном из участков дороги Челябинск — Екатеринбург.