Почти 70% челябинцев поддержали запрет на продажу вейпов

Большинство из них — горожане от 35 лет с зарплатой свыше 150 тысяч рублей

67% жителей Челябинска поддержали запрет на продажу вейпов вслед за президентом России Владимиром Путиным. И лишь 9% выступили против. За инициативу чаще всего выступали женщины в возрасте от 35 лет с доходом свыше 150 тысяч рублей, выяснили исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

«Женщины чаще мужчин поддерживают запрет — 75% против 60% соответственно. Среди представителей сильного пола больше тех, кто против ограничений, — 13% и 5%. Каждый десятый респондент заявил, что ему все равно»,— отметили исследователи.

За запрет чаще всего выступали челябинцы в возрасте от 35 до 45 лет — таких 80%. Более молодых сторонников запрета 52%. Нейтральной позиции придерживаются 26% челябинцев в возрасте до 35 лет.

С президентом солидарны чаще всего респонденты с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей — таких 82%.

Напомним, 6 ноября президент России Владимир Путин одобрил инициативу общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» о введении полного запрета на продажу вейпов в стране.