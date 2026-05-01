Почти 7,5 тысяч южноуральцев встретили Первомай на массовых мероприятиях

Праздничные митинги, концерты и спартакиады прошли без происшествий

В Челябинской области отметили День весны и труда. Жители региона собрались на публичные и спортивные мероприятия. Несмотря на дождливую погоду, участие приняли почти семь с половиной тысяч человек. Гости праздников посетили концерты, спартакиады и митинги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции, росгвардейцы, представители казачества, добровольные дружинники и работники частных охранных организаций. За порядком следили около двухсот человек.

Войти на площадки мероприятий можно было только после досмотра — это также обеспечивали стражи правопорядка. Организаторы заранее предупредили горожан о запрете проносить определенные предметы и вещества.

Инспекторы дорожно-патрульной службы работали над безопасностью движения. Они старались минимизировать транспортные задержки.

Благодаря принятым мерам все праздничные события завершились без происшествий.