Почти 600 южноуральцев приняли участие во Всероссийской акции «Открытая лабораторная»

Дети и взрослые отвечали на интересные вопросы и обсуждали свои ответы

Накануне, 9 ноября, в ряде городов Челябинской области прошла Всероссийская образовательно-просветительская акция «Открытая лабораторная». Почти 600 южноуральцев, среди которых были и взрослые, и дети, проверили свои представления о мире через призму знаний о физике, химии и биологии. На интересные вопросы были даны интересные ответы, которые лаборанты с интересом обсуждали, сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки Челябинской области.

В этом году мероприятие прошло на восьми площадках в Челябинске, Кыштыме и Озерске. Участникам раздали бланки с вопросами и дали на их заполнение 30 минут. Вопросы делились на несколько категорий и касались самых разных тем. Например, лаборантам нужно было ответить, почему небо ночью темное. После заведующие лабораторными, в роли которых выступили ученые, называли правильные ответы и подробно объясняли их участникам акции.

«Решила проверить свои знания. Первый раздел — все легко, в каждом ответе была уверена на 100%. Раздел „Ваша версия“ заставил задуматься, а раздел „Масштаб явлений“ — это что-то за гранью. Заставили вспомнить школьную и вузовскую физику, аж мозги шевелились от напряжения! 30 минут пролетели как один миг!»— поделилась впечатлениями участница акции Ольга Антонова.

Также девушка рассказала, что особенно порадовали ее школьники: ребятам было очень интересно, они активно обсуждали разные темы и рассуждали так, будто они уже ученые.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получили подарки. Остальные ушли с мероприятия с новыми знаниями об устройстве мира и памятными сувенирами.