Почти 600 семей в Челябинской области потратили маткапитал на обучение детей в 2024 году

Это второе по популярности направление для расходования средств маткапитала

С начала 2024 года 597 семей в Челябинской области направили средства материнского капитала на оплату обучения своих детей. На эти цели региональное отделение Соцфонда направило 23,6 миллиона рублей.

«Оплата образовательных услуг — это второе по популярности направление, на которое семьи региона расходуют материнский капитал. Всего за 17 лет таким правом воспользовались почти 21,5 тысячи жителей Челябинской области. С помощью маткапитала оплатить обучение можно, когда ребенку, на которого выдан сертификат, исполнится три года. При этом сразу после рождения ребенка маткапиталом можно рассчитаться за дошкольное образование, а также присмотр и уход в детских дошкольных учреждениях», — поясняет и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Учебная организация или индивидуальный предприниматель, с которым родитель заключил договор на оказание образовательных услуг, должны находиться на территории России и иметь лицензию на свою деятельность. Средствами материнского капитала можно оплатить обучение любого из детей. Главное, чтобы на дату поступления возраст ребенка не превышал 25 лет.

Подать заявление на распоряжение материнским капиталом можно дистанционно на портале «Госуслуги», а также лично в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР. В заявлении указываются данные родителя и ребенка, реквизиты договора о предоставлении образовательных услуг. Копию самого документа представлять не потребуется, если между региональным Отделением СФР и образовательной организацией заключено соглашение о взаимодействии. После одобрения заявления средства перечисляются в течение пяти рабочих дней.

Отметим, что в настоящее время Отделение СФР по Челябинской области в рамках межведомственного взаимодействия сотрудничает с 1 313 учебными заведениями и тремя индивидуальными предпринимателями, которые оказывают образовательные услуги.