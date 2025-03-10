Почти 600 рабочих вышли на уборку снега в Челябинске 10 марта

Расчищать улицы им помогают более 260 машин

Сегодня, 10 марта, улицы Челябинска от снега расчищают 583 дорожных рабочих и 267 спецмашин. Особое внимание уделяют дорогам, тротуарам, прилотковой части и остановкам общественного транспорта, сообщили в комитете дорожного хозяйства.

«Минувшей ночью работало 208 единиц техники. В уборке была задействована бригада дорожных рабочих из 209 человек»,— уточнили в комитете.

Ранее глава города Алексей Лошкин поручил максимально очистить город от осадков в ближайшие дни. Особое внимание он поручил уделить территориям около школ, детских садов, поликлиник и храмов, а также внутриквартальным и дворовым территориям.