Почти 600 рабочих устраняют последствия ночного снегопада в Челябинске

По данным синоптиков, осадки ожидаются и днем

Вечером 8 января в Челябинске начался снегопад, который не прекращался всю ночь. На очистку улиц сразу же вывели спецтехнику и рабочих. Сегодня, 9 января, дорожники продолжают устранять последствия снегопада, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На улицах работает 282 единицы техники и почти 600 рабочих. Они подметают дороги, тротуары, расчищают остановки, пешеходные переходы и парковочные карманы»,— уточнили в мэрии.

Там, где необходимо, дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Судя по прогнозам, осадки сегодня продолжатся: синоптики обещают мокрый снег, а по области — снег с переохлажденным дождем.