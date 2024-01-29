Почти 600 дополнительных мусорных баков установили в Челябинске

Местами ситуация с вывозом отходов остается непростой

Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» закупил и установил на контейнерных площадках Челябинска дополнительно 580 мусорных баков. В ближайшее время площадки пополнятся еще 400 баками. Несмотря на это, местами сохраняются проблемы с оперативным вывозом мусора. Об этом на аппаратном совещании в администрации 29 января сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«По информации ЦКС, они приобрели и расставили по городу дополнительно 580 контейнеров. Еще в течение года будет приобретено порядка 80 баков. Также дополнительно город приобретает еще около 400 контейнеров. Потребность в мусорных баках будет полностью закрыта»,— сообщил Александр Астахов.

При этом, по его словам, в городе еще сохраняются площадки, где требуется вывоз крупногабаритного мусора. Информация о необходимости дополнительного вывоза отходов оперативно направляется региональному оператору и министерству экологии.

Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание на то, что нужно активнее взаимодействовать с управляющими компаниями, поскольку от ЦКС продолжают поступать сообщения о том, что к некоторым контейнерным площадкам невозможно проехать из-за нерасчищенной территории.

«Публикуйте каждый день, какие управляющие компании не выполняют требования законодательства. И отправляйте в управление благоустройства, чтобы они выносили административные решения»,— поручила мэр.