Почти 60 южноуральцев стали потенциальными донорами костного мозга, отправив образец ДНК по почте

Платить за пересылку анализов жителям Челябинской области не пришлось

В Челябинской области почти 60 человек стали потенциальными донорами костного мозга, отправив образцы эпителия по почте. Наборы для взятия мазка с внутренней стороны щеки и услугу по пересылке материала для ДНК-анализа добровольцам предоставили бесплатно, сообщает пресс-служба России.



«Пересылку образца буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки) в адрес Национального регистра доноров оплачивает „Почта России“. А Русфонд финансирует типирование и включение данных потенциального донора в регистр», — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Донором костного мозга может стать каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Для этого нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. Сразу после регистрации добровольцу придет по почте набор со специальными палочками, инструкциями и необходимыми документами.

«Все процедуры желающие могут провести дома самостоятельно, без участия медицинского работника», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

Напомним, ранее для включения в регистр доноров добровольцу необходимо было сдать кровь на типирование.