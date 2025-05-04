Почти 60% челябинцев приводят себя в форму к лету домашними тренировками

Спортзал посещает каждый пятый

Лето не за горами, и многие челябинцы разными способами приводят себя в форму. Кто-то в погоне за идеальным телом идет в спортзал, кто-то предпочитает домашние тренировки, а кто-то ограничивается диетой. Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, какой способ наиболее популярен и с какими барьерами сталкиваются жители столицы Южного Урала.

В целом перед летним сезоном спортом начинают заниматься 67% опрошенных. 58% из них предпочитают домашние тренировки, 23% идут в спортзал. С личным тренером занимаются лишь 11% челябинцев, а каждый пятый отдает предпочтение групповым занятиям. Что касается видов тренировок, то каждый пятый выбирает бег и кардио, столько же — йогу и пилатес, 18% опрошенных посещают бассейн.

Большинство занимаются нерегулярно: 13% — не чаще раза в неделю, 25% — и вовсе по настроению. Еще 27% опрошенных почти не находят времени на тренировки.

Причин такой нерегулярности несколько: 41% опрошенных не готовы тратить деньги на приведение себя в форму; 36% челябинцев тяготит необходимость соблюдать график тренировок и диету; еще для 19% преградой к идеальному телу являются вредные привычки.

Кстати, не все тренирующиеся хотят идеальное тело. Например, 53% опрошенных просто хотят стать более активными и чувствовать себя лучше, 18% намерены набрать мышечную массу, еще 16% — стать выносливее.