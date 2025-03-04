Почти 6 тысяч обращений приняли общественные приемные губернатора от южноуральцев в 2024 году

Алексей Текслер назвал приемные эффективным инструментом взаимодействия с людьми

Общественные приемные губернатора Челябинской области приняли в 2024 году 5700 обращений граждан, более 4 тысяч вопросов взяты на контроль, 2800 — решены положительно. Итоги работы в прошлом году и приоритеты года текущего руководители приемных обсудили на совещании с главой региона.

Алексей Текслер отметил, что общественные приемные играют важную роль в решении проблем граждан и являются эффективным инструментом обратной связи. Губернатор напомнил о том, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества и регион активно включился в подготовку к празднованию 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Важно проявить особую заботу о ветеранах, а также участниках СВО, героях нынешнего поколения. Военнослужащие должны получать помощь со стороны государства в полном объеме. Мы должны оперативно реагировать на все обращения и просьбы бойцов и их родных», — акцентировал губернатор.

В ходе встречи были затронуты вопросы, поступившие от жителей муниципалитетов. Алексей Текслер сообщил о планах завершения ремонта в Брединской детской школе искусств, продолжении ремонта больницы в Пластовском районе (завершение работ ожидается летом), газификации села Богдановского в Кизильском районе, продолжении строительства дорог в Красноармейском районе и планируемом расширении федеральной трассы до Кургана.

Глава региона обозначил, что Челябинская область входит в число динамично развивающихся регионов России и растущая экономика позволяет вкладывать средства в социальную сферу: строить школы, детские сады, капитально ремонтировать медицинские учреждения, закупать медоборудование и строить ФАПы в сельской местности.

«Несмотря на все трудности, санкционное давление, наша экономика развивается, наши предприятия стабильно работают, наш оборонно-промышленный комплекс делает все для победы», — добавил Алексей Текслер.

Также глава региона анонсировал Второй фестиваль «Челябинская область — большая семья», который после успешного старта летом 2024 года решено сделать традиционным, поблагодарил собравшихся за их работу в интересах людей и вручил руководителям общественных приемных знаки отличия «За благое дело», почетные грамоты и Благодарственные письма губернатора.