Почти 500 рабочих вывели на расчистку Челябинска от снега перед рабочей неделей

Особое внимание — остановкам и парковочным карманам

Челябинск очищают от снега перед первой рабочей неделей 2026 года. На уборку сегодня, 11 января, вывели 223 единицы техники и 462 рабочих. Особое внимание — остановкам общественного транспорта, парковочным карманам и тротуарам, ведущим к школам, детским садам и больницам, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По прогнозу синоптиков, в городе сегодня пройдет снегопад, поэтому патрульная очистка дорог и тротуаров не прекращается»,— уточнили в администрации Челябинска.

Подрядчикам поручено оперативно вывозить собранный снег на полигон. За минувшие сутки вывезено более 13 тысяч кубометров снега.

В горнозаводской зоне Челябинской области сильные осадки идут с самого утра. Там ограничили движение для автобусов и грузовиков.