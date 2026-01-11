Челябинск очищают от снега перед первой рабочей неделей 2026 года. На уборку сегодня, 11 января, вывели 223 единицы техники и 462 рабочих. Особое внимание — остановкам общественного транспорта, парковочным карманам и тротуарам, ведущим к школам, детским садам и больницам, сообщили в пресс-службе мэрии.
«По прогнозу синоптиков, в городе сегодня пройдет снегопад, поэтому патрульная очистка дорог и тротуаров не прекращается»,— уточнили в администрации Челябинска.
Подрядчикам поручено оперативно вывозить собранный снег на полигон. За минувшие сутки вывезено более 13 тысяч кубометров снега.
В горнозаводской зоне Челябинской области сильные осадки идут с самого утра. Там ограничили движение для автобусов и грузовиков.