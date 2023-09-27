Почти 500 молодых семей Челябинской области получили выплаты на покупку жилья

Государство готово оплатить треть дома или квартиры

В 2022 году 465 молодых семей Челябинской области получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Общая сумма выплат из бюджета области составила более 360 млн рублей. Об этом сообщили в Законодательном собрании региона.

На помощь в приобретении или строительстве нового жилья могут рассчитывать супруги — граждане России в возрасте до 35 лет (с детьми или без); молодые семьи с детьми, где один из супругов не является россиянином; а также одинокие родители до 35 лет.

Если семья подтвердит нуждаемость в улучшении жилищных условий, она может получить выплату в размере 35% от расчетной стоимости дома или квартиры, если у супругов есть дети, и 30% — если детей нет.

Выплата рассчитывается исходя из следующих нормативов: 42 квадратных метра на семью из двух человек и по 18 квадратных метров на человека, если в семье три человека и более.

Обязательным условием для получения выплаты являются доход, позволяющий получить кредит, или накопления, достаточные для покрытия оставшейся суммы на покупку жилья.

По словам председателя комитета по молодежной политике Михаила Видгофа, с 2020 по 2022 годы выплаты получили больше 1400 южноуральских семей.

«Это очень хороший показатель и, конечно же, подспорье для семей. Программа продолжает действовать и в текущем году», — отметил Видгоф.