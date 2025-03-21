Почти 500 км коммунальных сетей заменят в Челябинской области к осени 2025 года

Из них более 100 км — система теплоснабжения

В Челябинской области уже в марте заговорили о предстоящем отопительном сезоне. 21 марта в прямом эфире ЦУРа министр ЖКХ региона Людмила Алпатова рассказала об объявленной губернатором масштабной программе «Большой ремонт74». Например, только к осени планируется отремонтировать почти полтысячи километров сетей.

69 707 обращений по вопросам ЖКХ зафиксировал в 2024 году ЦУР. В топ‑5 тем: плохое качество воды, отсутствие отопления, отключение воды, затопление подъездов, аварии и порывы.

На прошлой неделе глава региона Алексей Текслер объявил о старте крупной программы «Большой ремонт 74». В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры будут вложены беспрецедентные суммы. Среди ключевых проектов: реконструкция очистных сооружений Челябинска, строительство котельной в Верхнем Уфалее, реконструкция котельной в поселке Метлино в Озерске. Большое обновление коснется и системы водоснабжения: на замену планируется почти 370 километров сетей. Более 100 километров системы теплоснабжения обновят к предстоящему отопительному сезону-25/26.

По словам Людмилы Алпатовой, на базе министерства работает круглосуточный отдел мониторинга, который принимает обращения от жителей по вопросам ЖКХ.