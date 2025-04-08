Почти 50 тонн зелени и лука не пропустили в Челябинскую область

У двух партий товара оказались недостоверные документы

Россельхознадзор не пропустил в Челябинскую область почти 50 тонн растительной продукции с липовыми документами. Контроль не прошли 29 тонн зелени и 20 тонн репчатого лука, сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконный ввоз предотвратили на автомобильном пункте пропуска «Бугристое».

При проведении контроля установлено, что информация на этикетке с 29 тоннами щавеля, укропа, кинзы и розмарина не совпадает с информацией в фитосанитарном сертификате: на этикетке указан Узбекистан, в сертификате — Казахстан.

При проверке документов, сопровождающих 20 тонн репчатого лука, установлено, что не соответствуют данные о грузополучателе в фитосанитарном сертификате и международной товарно-транспортной накладной.

Продукция возвращена на территорию сопредельного государства. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.