Почти 50 домов останутся без холодной воды в Златоусте 5 февраля

На насосно-фильтровальной станции пройдут ремонтные работы

Сегодня, 5 февраля, в Златоусте с восьми часов утра прекратится подача холодной воды в почти 50 многоквартирных домах, расположенных на ряде улиц. Отключение связано с ремонтными работами на насосно-фильтровальной станции II подъема. В пресс-службе городской администрации опубликовали список домов и учреждений, где временно не будет холодной воды.

Под отключение попадут дома, расположенные по следующим адресам:

проспект Мира, 19, 21, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32;

улица Зеленая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 28, 31;

улица 40 лет Победы, 6, 8, 9, 10, 10а, 12а, 13;

улица Олимпийская, 8, 12, 19, 20;

проспект Профсоюзов, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Также холодной воды не будет в детских садах № 25, 44 и 90, школе № 15, физкультурно-оздоровительном комплексе «Таганай», ТРК «Тарелка», Челябинвестбанке, Орловском тепличном хозяйстве.

Работы проводит АО «Златмаш». Воду включат, как только завершат ремонтные работы.