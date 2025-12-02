Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет уже сегодня, 2 декабря. По данным на 9 часов утра, южноуральцы направили Алексею Текслеру 5697 обращений. Принимать вопросы будут до конца прямой линии.
Направить обращение можно несколькими способами:
- на сайте спроситекслера.рф нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и отправить ее. Либо нажать на баннер «Задать вопрос» и заполнить форму на автоматически открывшейся странице «Госуслуг»;
- по телефону горячей линии 8-800-500-74-50;
- через чат-бот в национальном мессенджере MAX.
Прямая линия начнется в 12:00 по челябинскому времени. Транслировать ее будут все ресурсы медиахолдинга «Первый областной», а также другие челябинские и областные СМИ.
Где смотреть:
- в эфире телеканалов ОТВ, «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал1»;
- в группах медиахолдингов «Гранада Пресс» и «Первый областной» «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- на сайте 1obl.tv и странице канала «Урал 24» на платформе «Смотрим»;
- на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Законодательного собрания Челябинской области и в паблике Центра управления регионом.
Где слушать:
- на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск» и «Комсомольская правда Челябинск».