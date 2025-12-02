Почти 5,7 тыс. обращений поступило на прямую линию губернатора Челябинской области

Как задать свой вопрос Алексею Текслеру и где смотреть трансляцию

Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет уже сегодня, 2 декабря. По данным на 9 часов утра, южноуральцы направили Алексею Текслеру 5697 обращений. Принимать вопросы будут до конца прямой линии.

Направить обращение можно несколькими способами:

на сайте спроситекслера.рф нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и отправить ее. Либо нажать на баннер «Задать вопрос» и заполнить форму на автоматически открывшейся странице «Госуслуг»;

по телефону горячей линии 8-800-500-74-50;

через чат-бот в национальном мессенджере MAX.

Прямая линия начнется в 12:00 по челябинскому времени. Транслировать ее будут все ресурсы медиахолдинга «Первый областной», а также другие челябинские и областные СМИ.

Где смотреть:

в эфире телеканалов ОТВ, «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал1»;

в группах медиахолдингов «Гранада Пресс» и «Первый областной» «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

на сайте 1obl.tv и странице канала «Урал 24» на платформе «Смотрим»;

на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Законодательного собрания Челябинской области и в паблике Центра управления регионом.

Где слушать: