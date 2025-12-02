Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет уже сегодня, 2 декабря. По данным на 9 часов утра, южноуральцы направили Алексею Текслеру 5697 обращений. Принимать вопросы будут до конца прямой линии.

Направить обращение можно несколькими способами:

  • на сайте спроситекслера.рф нажать на баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и отправить ее. Либо нажать на баннер «Задать вопрос» и заполнить форму на автоматически открывшейся странице «Госуслуг»; 
  • по телефону горячей линии 8-800-500-74-50; 
  • через чат-бот в национальном мессенджере MAX.

Прямая линия начнется в 12:00 по челябинскому времени. Транслировать ее будут все ресурсы медиахолдинга «Первый областной», а также другие челябинские и областные СМИ.

Где смотреть:

  • в эфире телеканалов ОТВ, «Россия 24», «Урал 24», «31 канал» и «Урал1»; 
  • в группах медиахолдингов «Гранада Пресс» и «Первый областной» «ВКонтакте» и «Одноклассники»
  • на сайте 1obl.tv и странице канала «Урал 24» на платформе «Смотрим»; 
  • на официальных страницах «ВКонтакте» губернатора, правительства, Законодательного собрания Челябинской области и в паблике Центра управления регионом.

Где слушать:

  • на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск» и «Комсомольская правда Челябинск».