Почти 47 тыс. яиц пытались вывезти из Челябинска по поддельным документам

Перевозчика привлекли к уголовной ответственности

Гражданин Казахстана пытался вывезти в свою страну через пункт пропуска Николаевка в Варненском районе почти 47 тысяч яиц по поддельным документам, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Инспекторы заметили в документах некорректный буквенно-цифровой код, а QR-код не читался. При проверке в спецсистеме выяснилось, что этот бланк использовался минувшей весной при перевозке мясных полуфабрикатов. Кроме того, на коробках с яйцами не было этикеток.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об обороте поддельных документов.