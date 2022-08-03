Почти 40% уральцев считает, что Солнце вращается вокруг Земли — ВЦИОМ

Разбираемся в опросе о научных заблуждениях россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а каждый пятый — что первые люди жили в одно время с динозаврами. ИА «Первое областное» запросило у ВЦИОМ аналогичные данные по Уральскому федеральному округу и сравнило уровень просвещенности земляков с общероссийским.

Исследование ВЦИОМ показало, что 35% жителей нашей страны до сих пор придерживаются птолемеевской модели мироустройства, согласно которой Солнце вращается вокруг Земли. Причем за последние 15 лет этот показатель вырос на 7 пунктов.





Корреспондент ИА «Первое областное» обратился во ВЦИОМ с просьбой предоставить для сравнения аналогичные данные по Челябинской области. Таковых не оказалось — только результаты по федеральным округам. Из них следует, что на Урале доля жителей, считающих Землю центром мира, несколько выше, чем в целом по стране, — 39%. Зато доля сомневающихся гораздо ниже: 1% против 4%. Людей с современными научными представлениями о мире среди уральцев примерно столько же, сколько и в остальной России — около 60%.





ВЦИОМ задал респондентам еще несколько вопросов для выявления уровня их научной грамотности. Так, у россиян спросили, считают ли они, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить. Утвердительно ответили 7% опрошенных против 14% в 2007 году. То есть в этом вопросе россияне стали более просвещенными. В Уральском федеральном округе кипячение считают надежным средством против радиации 4% респондентов.

Неоднозначного мнения придерживаются люди относительно того, могут ли продукты с ГМО вызывать рак. Каждый пятый россиянин не смог уверенно ответить на этот вопрос, однако 44% твердо убеждены, что могут. На Урале распределение ответов в целом соответствует общероссийской картине.

Наконец, 21% граждан страны утвердительно ответили на вопрос социологов, жили ли первые люди в одну эпоху с динозаврами. На Урале с этим согласны 28% опрошенных. Сомневающихся в обоих случаях примерно одинаковое число — 13—14%.





Опрос проводился путем телефонного интервью. Социологи звонили по случайным номерам сотовых телефонов. Всего опросили 1600 человек в возрасте от 18 лет.

По мнению руководителя департамента издательских программ ВЦИОМ Анны Кулешовой, результаты исследования говорят о том, что среди россиян преобладает низкий и средний уровень научной грамотности.

«Такая же ситуация имеет место во многих странах мира: антинаучные взгляды устойчиво мешают не только просвещению, но и, как мы могли недавно наблюдать, проведению антипандемийных мер, вакцинации и т. п.», — отметила эксперт.

ИА «Первое областное» попросило прокомментировать цифры ВЦИОМ ректора Челябинского госуниверситета, доктора физико-математических наук Сергея Таскаева.

«На мой взгляд, если опрос проводился среди взрослых людей, получивших правильное образование, таких результатов быть не может. Хочется верить, что это какая-то ошибка. Но если допустить, что данные ВЦИОМ отражают действительность, то объяснить их можно объективным падением качества образования в школе. Та же астрономия просто помножена на ноль. Физика преподается по остаточному принципу. С другой стороны, меня еще в первом классе, до всякой астрономии, учили, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот», — сказал Сергей Таскаев.