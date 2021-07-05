Почти 40 тысяч челябинцев посетили городские пляжи за неделю

Немало жителей Челябинска отправилось и на дикие пляжи

В Челябинске на прошедшей неделе городские пляжи посетили более 40 тысяч человек. Нескольким челябинцам, в числе которых дети, понадобилась помощь спасателей. Подробнее сегодня, 5 июля, на аппаратном совещании рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Прошедшая неделя была жаркой. 23 места, разрешенных для купания, посетило более 40 тысяч человек. Сотрудниками Поисково-спасательной службы на водных объектах спасено 18 человек, 13 из них — это дети. Также продолжаем проводить патрулирование мест, запрещенных для купания. Проведено бесед с охватом населения более 1800 человек, при этом 600 — это дети»,— доложил чиновник.

Редакция ИА «Первое областное» напоминает южноуральцам о том, что купаться можно лишь в тех местах, которые официально разрешены администрацией города. Как правило, на таких пляжах дежурят спасатели, которые смогут вовремя оказать помощь.

В запрещенных для купания местах можно не только травмироваться, поскольку дно таких водоемов не исследовано, но и утонуть. Спасатели дикие пляжи не патрулируют, и прийти на помощь тонущему человеку зачастую некому.