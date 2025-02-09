Почти 40 незаконных ларьков демонтировали с улиц Челябинска за неделю

Разрешительных документов у владельцев не было

С начала февраля в Челябинске демонтировали 38 незаконных торговых павильонов, расположенных на северо-западе города. Как сообщили в пресс-службе администрации, ларьки демонтируют с муниципальной земли и с тех участков, где отсутствует собственник.

С уличного рынка, расположенного в районе дома № 394 на проспекте Победы, вывезли 17 павильонов. Еще два демонтируют в ближайшее время. Девять киосков вывезли с рынка, расположенного в районе дома № 78а на Комсомольском проспекте. Аналогичная работа была проведена и в других местах.

«Плановая работа ведется по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина. Особое внимание — торговым киоскам и павильонам, которые установлены без разрешительных документов, а также местам, где они сконцентрированы в большом количестве», — уточнили в мэрии.

Все павильоны демонтированы с участием полицейских и сотрудников прокуратуры.