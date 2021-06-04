Почти 4 тысячи девятиклассников сдали русский язык на отлично в Челябинской области

Стали известны результаты итоговых работ по ОГЭ и ГВЭ

В Челябинской области выпускники девятых классов получили результаты основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому языку. Школьники написали работы 24 мая.

ОГЭ на отлично написали 3897 человек, ГВЭ — 337 человек.

«Наши девятиклассники показали хороший результат. Поздравляем всех, кто успешно сдал экзамен. Для участников экзамена, получивших „неудовлетворительно“, предусмотрен резервный день — 8 июня», — сообщила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Ознакомиться с результатами можно по ссылке или в своем образовательном учреждении.

Подать апелляцию можно 4 и 7 июня 2021 года в электронном виде по ссылке.