Почти 4 тысячи детей в Челябинской области пойдут в новые школы 1 сентября 2025‑го

Всего с 2019 года регион вложил в строительство образовательных учреждений более 40 миллиардов рублей

Первого сентября в Челябинской области примут учеников три новые школы, построенные по концессионным соглашениям с ООО «ПроШкола». Общая вместимость общеобразовательных учреждений превышает 3,8 тысячи мест, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, накануне губернатор Алексей Текслер посетил школу на 1550 мест в 20-м микрорайоне Челябинска — она станет частью образовательного центра «Ньютон». Учебные пространства включают медиацентр, технопарк, лаборатории и мастерские, будут работать инженерные классы — все ради того, чтобы обеспечить детям как можно более широкие возможности выбора профессиональной траектории.

«Современное оборудование и квалифицированные педагоги открывают новые возможности для развития детей. Важно использовать их на полную катушку, особенно учитывая, что школа будет сотрудничать с нашими университетами. Профориентация может начинаться значительно раньше», — отметил в ходе визита Алексей Текслер.

Подробности об инновациях новой школы «Ньютона» — в нашем фоторепортаже.

Также школа на 1100 мест построена в 34-м микрорайоне Центрального района. Здесь созданы специализированные мастерские и лаборатории, просторный актовый зал и столовая на 600 мест, три спортивных зала. На территории оборудованы стадион и спортивная площадка.

В Магнитогорске, в 147-м микрорайоне, построена школа на 1224 места. Здесь оборудованы кабинеты для естественно-научных дисциплин, театральная, танцевальная и звукозаписывающая студии, медиацентр и библиотека.

Всего за последние шесть лет регион вложил в инфраструктуру образования более 40 миллиардов рублей, сообщил, выступая на областном совете, губернатор Алексей Текслер.

«С учетом средств, которые направлены в этом году, мы инвестировали в строительство образовательных учреждений уже более 40 миллиардов рублей. С 2019 по 2024 год ввели в эксплуатацию 63 детских сада, в этом году еще шесть, а также построили 22 школы», — сказал Алексей Текслер.

Он добавил, что в настоящее время на Южном Урале ведется проектирование еще семи школ, которые будут построены в новых микрорайонах городов или вместо устаревших зданий.