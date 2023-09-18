Почти 4 тысячи детей обратились на «Почту доверия» в Челябинской области

Ирина Гехт рассказала, что чаще всего беспокоит ребят

С началом учебного года в родительских чатах поднимается тема травли и психологического дискомфорта детей в школах. В этом вопросе должны разбираться взрослые, а задача детей — подать знак, заявила первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она отметила, что сделать это ребята могут с помощью регионального проекта «Почта Доверия».

«Почту» опробовали еще в конце 2022 года в шести школах области. Затем проект начали масштабировать. Всего с начала работы ресурса на портал Почта-доверия.рф южноуральские дети направили 3,7 тысячи вопросов.

Изначально закладывалось 5 дней на ответ, но сейчас специалисты региональной службы психологической поддержки успевают откликнуться за три дня.

Оказалось, что ребят чаще всего волнует:

тревога, чувства и эмоции — примерно по 700 вопросов по каждому пункту;

любовь и одиночество — по 500 вопросов;

взаимоотношения с родителями и экзамены — более 400 вопросов.

«Очевидно, что проект востребован. Внештатные педагоги-психологи Челябинской области — это помощники, которые выслушают, подскажут, сориентируют. Ситуации в школах и семьях могут быть разные, а реакция детей и подростков — непредсказуемой», — написала Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

Первый вице-губернатор отметила, что на помощь может рассчитывать каждый обратившийся ребенок или родитель из любого населенного пункта региона.

Как бороться с ощущением, что вокруг лишь один плохие новости, и как относиться к освещению таких событий в медиа, читайте в интервью корреспондента ИА «Первое областное» с главным психиатром Челябинской области Михаилом Козловым.

