Почти 4,5 тысячи обращений поступило на прямую линию губернатора Челябинской области

На часть вопросов Алексей Текслер ответит в прямом эфире

Уже сегодня, 14 декабря, состоится традиционная ежегодная прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в ходе которой он ответит на вопросы южноуральцев. По данным на утро среды, всего через формы обратной связи к эфиру поступило 4416 сообщений. В пресс-службе правительства Челябинской области рассказали, какие сервисы использовали чаще всего южноуральцы, чтобы задать вопрос губернатору, и какие темы волнуют жителей региона.

«На прямую линию губернатора Челябинской области на утро 14 декабря поступило 4416 сообщений, из них по телефону — 3038, то есть 69%, через сайт „Госуслуги“ — 1378, то есть 31%»,— уточнили в региональном правительстве.

Большинство вопросов касаются сфер ЖКХ, социального обслуживания и защиты, здравоохранения, ремонта дорог и благоустройства. Также поступают вопросы о работе транспорта в регионе, строительстве, образовании. Кроме того, южноуральцев волнуют темы экологии и спецоперации.

Напомним, прямая линия начнется в 12:00. Посмотреть эфир можно на сайтах 1obl.tv и cheltv.ru, в группах медиахолдинга «Гранада Пресс» и на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы от южноуральцев будут принимать до конца прямой линии. Подробнее о том, где можно оставить свое сообщение, читайте тут.