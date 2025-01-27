Почти 300 пар поженились в Челябинской области в Татьянин день

Наибольшее количество браков заключили в ЗАГСе Советского района Челябинска

В красивую дату 25.02.2025, в Татьянин день, в Челябинской области брак заключили почти 300 пар. Наибольшее количество свадеб сыграли в Советском районе Челябинска — 23, чуть меньше — в других ЗАГСах Челябинска, Миасса и Магнитогорска, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

На втором месте по количеству заключенных браков оказались Миасс и Металлургический район Челябинска — там заключили по 18 браков. По 16 пар расписались в Ленинском районе Магнитогорска и Тракторозаводском районе Челябинска.

Следующей красивой датой станет 25 марта — 25.03.2025. Те, кто планирует сыграть свадьбу в этот день, могут подать заявление лично в ЗАГСе или на портале «Госуслуги».