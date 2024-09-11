Почти 3 тыс. км ветхих сетей заменили на Урале перед зимой

Вопросы подготовки к отопительному сезону находятся на контроле президентского полпреда

Готовность инфраструктуры к холодам в Уральском федеральном округе составляет 90%, об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который по поручению главы государства держит на контроле вопросы подготовки к отопительному сезону в регионе.

«Подготовка жилья, энергетического и коммунального комплексов к отопительному сезону 2024/25 года продолжается в плановом порядке. 90% объектов округа готовы к холодам. Выполнение всех планов по замене ветхих сетей и получение паспортов готовности муниципальными образованиями — залог безаварийного прохождения осенне-зимнего сезона и предоставления жителям качественных услуг ЖКХ», — сообщил Владимир Якушев.

К началу сентября, по его словам, заменено почти 3 тысячи километров ветхих сетей. В том числе более тысячи километров электросетей, 882 километра водопроводных, 608 тепловых и 411 километров канализационных сетей. Капитально отремонтированы 130 котельных, 18 тепловых насосных станций, 39 центральных тепловых пунктов и других объектов. Сформированы запасы угля, другого твердого и жидкого топлива.

Первыми в отопительный период вступили северные регионы УрФО: Ямало-Ненецкий автономный округ и ХМАО — Югра.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что с 9 по 17 сентября в Челябинске Ростехнадзор проверяет готовность к зиме сетей и котельных. Власти города, в свою очередь, заявили, что готовы подавать тепло в соцучреждения по заявкам.

Напомним, отопительный период должен начинаться, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов со знаком плюс.