Почти 280 спецмашин вышли на уборку снега в Челябинске 14 января

Город очищают от осадков и днем, и ночью

Сегодня, 14 января, в уборке снега в Челябинске задействовано 278 машин и 509 дорожных рабочих. Подрядчик продолжает устранять колейность, расчищать тротуары и остановки, ликвидировать накат, а также расширять проезжую часть, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Минувшей ночью работало 277 единиц техники и 204 рабочих. На полигон вывезено за ночную смену 22,8 тысяч кубометров снега»,— уточнили в мэрии.

За ночь дорожники вывезли снег с улиц Лесопарковой, Карла Маркса, Аносова, Пекинской, а также со Свердловского проспекта. Тротуары от снега и наледи очистили на улицах Гончаренко, Липецкой и Дегтярева. Остановки общественного транспорта очистили на Комсомольском проспекте.